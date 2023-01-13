Мир 13 января 2023, 21:34 Материалы для создания «грязных бомб» могли уже вывезти с украинских АЭС «Росэнергоатом»: материалы для создания «грязных бомб» могли уже вывезти с украинских АЭС РИА «Новости»

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Украина могла запасти достаточно радиоактивных материалов для создания «грязных бомб». А МАГАТЭ опоздало с проверками на украинских АЭС, заявил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Если эти самые делящиеся материалы вышли из атомных станций, то это уже произошло», — сказал он.

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Он также заявил, что возможности Украины позволяют стране в настоящее время изготовить даже атомную бомбу, хотя и примитивную.

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По мнению постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, угроза создания на Украине «грязной бомбы» вполне реальна. Он уверен, что страна обладает достаточным потенциалом и технологиями для подобной разработки.

Ранее специалисты агентства провели проверку атомных объектов Украины и не нашли следов изготовления «грязной бомбы». Однако МАГАТЭ проверяет эти объекты только на уран, плутоний и торий, тогда как кобальт и цезий тоже могут служить материалами для бомбы.