Материал Би-би-си о крушении самолета с курсантами возмутил Киев из-за принадлежности Крыма

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало статью Би-би-си о крушении самолета Ан-26 под Харьковом. Издание проиллюстрировало свой материал картой, на которой Крым отмечен как территория России.

Би-би-си опубликовала материал про авиакатастрофу, в которой погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. Британские журналисты приложили к своей статье карту, на которой Крым был обозначен как часть России.

«Не можем поверить своим глазам. Мы очень надеемся, что это была обычная ошибка, которую исправят ​​в ближайшее время», — написали украинские дипломаты в своем Twitter.

Вскоре после этого материал стал недоступен на сайте Би-би-си. В новой статье, которая появилась вместо нее, авторы извинились за «некорректную» версию опубликованной ранее карты. В ответ на это в аккаунте дипмиссии появился репост, автор которого поблагодарил всех, кто обратил внимание на «эту головокружительную ошибку». В нем также призвали задуматься над вопросом, кто из авторов Би-би-си ее допустил.

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября. Из 27 человек, которые в тот момент находились на борту, выжил только один. Сейчас его жизни ничто не угрожает, врачи оценивают его состояние как стабильное.