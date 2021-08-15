Матери запретили долго держать маленького сына из-за его радиоактивности

В Австралии новорожденный из-за редкого заболевания стал радиоактивным. Он получил радиацию во время лечения. Теперь мама не может держать его дольше 10 минут за один раз. Об этом написало издание The Sun.

Кэрол Монтгомери-Дуайер рассказала, что у мальчика почти сразу после рождения появились проблемы с глазами. Сначала врачи диагностировали глазную инфекцию, но позже выяснилось, что у младенца развивается редкая форма рака — рабдомиосаркома. Медики предупредили родителей, что сын проживет недолго. Ему всего восемь месяцев, но он уже потерял левый глаз.

Тем не менее родители не теряют надежды и готовятся начать 42-недельную интенсивную химиотерапию. Во время прошлого лечения мальчик получил такую дозу радиации, что стал опасен для своей беременной матери.

«Мне не разрешают держать его более 10 минут за раз, потому что он полностью радиоактивен», — объяснила мама мальчика.

Женщина рассказала, что сын держится очень храбро, недавно он научился ползать. Сейчас семья собирает деньги на лечение сына в Великобритании.