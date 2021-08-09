Квентин Тарантино пообещал не давать своей матери ни копейки

Американский режиссер Квентин Тарантино поклялся в детстве никогда не давать своей матери деньги. Он заявил, что мать мешала его писательской карьере.

По словам Тарантино, над первыми сценариями он начал работать еще в начальной школе. Но тогда у будущего режиссера появились проблемы с учителями, которые воспринимали его увлечение как «вызывающий бунтарский акт». Первый серьезный сценарий Тарантино написал в 12 лет, но мать этого не одобряла.

«Она кричала на меня, а в середине своей тирады выдала: „Кстати, эта твоя ‚писательская карьера‘, которой ты занимаешься. Это дерьмо закончено!“. И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: „Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы не получите ни цента“», — процитировало режиссера Page Six.

Тарантино добавил, что до сих пор придерживается своего обещания. Он рассказал, что помог своей матери всего один раз, когда у нее были проблемы с налоговой. Но больше режиссер ей денег не давал. Тарантино призвал всех родителей помнить, что все озвученные в разговоре с детьми слова могут иметь последствия.