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    09 августа 2021, 01:44

    Квентин Тарантино пообещал не давать своей матери ни копейки

    Дарья Бунякова

    Американский режиссер Квентин Тарантино поклялся в детстве никогда не давать своей матери деньги. Он заявил, что мать мешала его писательской карьере.

    Квентин Тарантино пообещал не давать своей матери ни копейки

    По словам Тарантино, над первыми сценариями он начал работать еще в начальной школе. Но тогда у будущего режиссера появились проблемы с учителями, которые воспринимали его увлечение как «вызывающий бунтарский акт». Первый серьезный сценарий Тарантино написал в 12 лет, но мать этого не одобряла.

    «Она кричала на меня, а в середине своей тирады выдала: „Кстати, эта твоя ‚писательская карьера‘, которой ты занимаешься. Это дерьмо закончено!“. И когда она сказала мне это в такой саркастической манере, я подумал: „Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, вы не получите ни цента“», — процитировало режиссера Page Six.

    Тарантино добавил, что до сих пор придерживается своего обещания. Он рассказал, что помог своей матери всего один раз, когда у нее были проблемы с налоговой. Но больше режиссер ей денег не давал. Тарантино призвал всех родителей помнить, что все озвученные в разговоре с детьми слова могут иметь последствия.