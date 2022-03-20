Трибуна с болельщиками рухнула на футбольном матче в Индии. Более 200 человек пострадали

В Индии во время футбольного матча рухнула трибуна на стадионе. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали более 200 человек.

По данным The Sun, обрушение произошло на стадионе в городе Малаппурам, штат Керала. Временная конструкция вместе с людьми рухнула на землю как раз перед началом матча. Как минимум у пяти человек выявили серьезные травмы.

После падения трибуны среди зрителей началась паника. Вместе с трибуной рухнул и прожектор. Из-за чего вокруг него посыпались искры. Люди с соседней трибуны бросились помогать пострадавшим, кто-то просто постарался скорее покинуть стадион.

По информации издания, временная трибуна была рассчитана на 3,5 тысячи зрителей, но на нее пустили почти восемь тысяч человек.