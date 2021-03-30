Мать затравили в Сети за хищный маникюр младенцу. Фото

В Сети пожалели младенца со взрослым маникюром. Мать ребенка предложила сделать такой же любому желающему. На саму женщину обрушилась тонна критики: многие опасаются за здоровье малыша.

Все началось с опубликованного на Facebook снимка, на котором видна ручка маленького ребенка с острыми ногтями, покрытыми лаком. Об этом сообщил портал Daily Mail. Потом фото появилось в Twitter и на Reddit и стало причиной бурного обсуждения.

«Детские ногти и так достаточно острые. Не могу себе представить, чтобы у дочери были такие когти», — писали пользователи.

Креативной маме напомнили о необходимости подстригать ребенку ногти — так можно уберечь его от травмы. Поступок женщине назвали «дрянным и чертовски глупым».

Оказалось, что ногти у младенца накладные. Но этот факт возмутил публику еще больше.

«Слишком опасно! Они постоянно прикасаются к лицу, так что действительно могут повредить глаза. Лучше подождать, пока ребенок вырастет», — советовали в комментариях.