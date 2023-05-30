Мир 30 мая 2023, 01:57 Мать замкомандира «Азова» назвала тюрьмой жизнь сына в Турции Мать Калины из «Азова» Лидия Паламар назвала тюремными условия содержания сына в Турции РИА «Новости»

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Лидия Паламар, мать замкомандира националистической бригады «Азов»* Святослава Паламара с позывным Калина, назвала тюремными условия содержания ее сына в Турции. Ее слова привел украинский Telegram-канал «Политика страны».

Женщина рассказала, что поддерживает с сыном телефонную связь. Но звонки редкие. Паламар связывается с семьей, когда его выводят на прогулку. И это бывает лишь по выходным.

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«Это плен. Обменять — обменяли, но Виктора Медведчука обменяли — он на свободе, ведет политическую антиукраинскую пропаганду, бизнесом занимается, а мы во всем ограничены. <…> Мы все понимаем, что это тюрьма, но в хороших условиях», — заявила Лидия Паламар.

Она рассказала, что официально военные находятся под охраной. Все живут в одном доме, но в разных комнатах. Их кормят, лечат, но свободно покинуть дом они не могут, пожаловалась женщина.

Несколько попавших в плен на комбинате «Азовсталь» украинских боевиков обменяли на Виктора Медведчука в сентябре 2022 года. По договоренности их отправили в Турцию, где они должны оставаться до конца боевых действий на Украине.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.