Мать-веган убила младенца сыроедением

Многодетных родителей обвинили в жестоком обращении с детьми. Один из сыновей умер в годовалом возрасте из-за неправильного и недостаточного питания — взрослые посадили его на сыроедение. Малыш, как и остальных ребята, питался сырыми овощами и фруктами — морковью, бананами, манго и авокадо. Мать — убежденная веганка, поэтому в ее молоке нет всех питательных веществ, необходимых грудничку.

К концу своей короткой жизни младенец весил, как средний семимесячный ребенок. Женщина рожала дома и никогда не показывала сына врачу.

Причиной смерти медики назвали осложнения, вызванные недоеданием. Среди них обезвоживание, проблемы с печенью, отеки рук, ступней и голеней. Шейла О’Лири давно заметила у сына отеки, но не придала им значения.

У супругов живут еще трое детей в возрасте трех, пяти и 11 лет. У всех наблюдается недостаточная масса тела, желтушность и почернение зубов. Несовершеннолетних отправили на лечение и реабилитацию, отметила «Экспресс-газета».

Супруги предстанут перед судом 23 декабря.