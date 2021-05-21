Принц Уильям жестко высказался о «Би-Би-Си», обманувшей его мать в 1995 году

Сын принцессы Дианы, погибшей в 1997 году, записал видеообращение, в котором возложил ответственность за развившуюся у нее паранойю на вещательную корпорацию «Би-Би-Си». В 1995 году журналист Мартин Башир обманом добился у нее согласия на скандальное интервью, потрясшее в свое время мир.

Как сообщает The Sun, герцог Кембриджский Уильям уверен, обманный путь, которым было получено согласие, повлияло в конечном итоге на то, что сказал его мать в интервью.

«Это интервью было серьезной причиной того, что отношения между моими родителями ухудшились, оно также нанесло неоценимый ущерб другим людям. Невероятно печально осознавать тот факт, что допущенные „Би-би-си“ ошибки значительно повлияли на то, что у нее развились страхи, паранойя и замкнутость, которые запомнились мне в конце ее жизни», — заявил принц Уильям.

Он признался, что его больше всего огорчает тот факт, что его мать через некоторое время узнала, что была обманута. Принц отказывается считать «жуликоватого репортера» единственным виновником случившегося. По его мнению, руководство корпорации обо всем знало, но предпочло закрыть глаза. Принц Уильям заявил, что телепрограмма «Панорама», в которой вышло интервью с принцессой Дианой, должно быть закрыто.

«Наша мать потеряла жизнь из-за этого, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех и поддерживаем достоинство, с которым она прожила свою жизнь. Давайте вспомним, кем она была и за что боролась», — подчеркнул Уильям.

Мартин Башир представил принцессе Диане фальшивые банковские выписки, которые доказывали, что за ней шпионит королевская семья. Он также убедил ее, что у принца Чарльза роман с няней сыновей Тигги Легг-Бурк. Этим репортер пытался добиться доверия принцессы, чтобы получить эксклюзивное интервью. Его посмотрело 23 миллиона британцев.

Возможно, именно его обманом были спровоцированы слова Дианы, заявившей на весь мир: «Нас было трое в браке». Она имела в виду давнюю любовь мужа Камиллу Паркер-Боулз, которая после смерти принцессы вышла замуж за Чарльза.

Эти откровения вызвали шок по всему миру и в конечном итоге привели к тому, что Диану королевская семья «бросила на произвол судьбы». Два года спустя она погибла в автокатастрофе в парижском туннеле.

Младший сын принцессы Дианы принц Гарри расскажет в документальном сериале Apple TV «Моя невидимая сторона» о смерти своей матери и ее похоронах.