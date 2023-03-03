Мир 03 марта 2023, 08:40 Мать умерших из-за обезболивающих детей пристыдила Байдена после его усмешки Мать скончавшихся детей Кисслинг потребовала извинений от президента Байдена из-за усмешки Викимедиа

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Мать двоих погибших детей Ребекка Кисслинг осудила президента США Джо Байдена за то, что он усмехнулся, говоря о ней. Она в соцсетях призвала его принести извинения.

«Когда Байден начал говорить о матери, потерявшей двоих сыновей, он начинает смеяться… Вот так вы говорите о смерти моих сыновей? Из-за того, что конгрессвумен оговорилась? Глумишься над моей утратой? Как ты смеешь!» — написала она.

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Женщина считает, что главу Белого дома следует привлечь к ответственности. Подобное поведение она сочла неприемлемым и потребовала извинений.

Ранее Кисслинг перед Конгрессом США дала показания по делу о смерти своих сыновей. Они скончались три года назад после приема обезболивающих, где одним из компонентов был фентанил. Позже член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байдена виновен в смерти детей из-за нестабильной ситуации с наркотиками в Штатах.

Американский президент пытался ответить конгрессвумен и в какой-то момент усмехнулся, говоря о сыновьях Кисслинг. По его словам, «фентанил, который они приняли, появился при предыдущей администрации».