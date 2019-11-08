Школьная математика довела женщину до инфаркта
Жительница Китая загремела в больницу с инфарктом миокарда. До больничной койки ее довел собственный сын, а точнее, его домашнее задание по математике. Третьекласснику никак не давались формулы и правила, сообщил сайт ИА Nation News.
Женщина позже рассказала, что она все больше злилась и распалялась, а сын никак не мог решить элементарные, на ее взгляд, упражнения. Для правильного решения заданий нужно было применить простые математические правила, но их-то третьеклассник никак не хотел запоминать. Женщину это сильно огорчало и злило.
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В какой-то момент она почувствовала, что ей стало тяжело дышать. Сердце забилась чаще, перед глазами поплыли разноцветные круги, закружилась голова. Ей вызвали скорую. Прибывшие медики без лишних слов госпитализировали мать нерадивого ученика. В больнице оказалось, что у пациентки инфаркт миокарда.
Женщину, впрочем, быстро поставили на ноги. Когда она почувствовала себя лучше и смогла разговаривать с журналистами, она призналась, что, конечно, злилась на сына. Но кто же мог подумать, что школьное задание доведет до инфаркта, удивилась китаянка.