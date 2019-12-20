Мать с сыном умерли после обработки квартиры средством от жуков
Пожилая женщина и ее сын из Казахстана погибли после после обработки квартиры средством от жуков «Палач». Об этом сообщили в эфире телеканала Almaty.tv.
В больницу Алма-Аты 1 декабря попали два пациента — 67-летняя женщина и ее 30-летний сын. Перед этим они обработали квартиру инсектицидом «Палач». Предполагается, что пострадавшие отравились именно этим средством от жуков.
Спустя две недели после госпитализации мужчина скончался. Вскоре умерла и его мать, которую до этого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух граждан, отметил «Царьград».
Теперь чиновники решили изъять «Палача» из продажи. Хотя он всегда считался безопасным для человека средством борьбы с насекомыми.