Мать с сыном умерли после обработки квартиры средством от жуков

В больницу Алма-Аты 1 декабря попали два пациента — 67-летняя женщина и ее 30-летний сын. Перед этим они обработали квартиру инсектицидом «Палач». Предполагается, что пострадавшие отравились именно этим средством от жуков.

Спустя две недели после госпитализации мужчина скончался. Вскоре умерла и его мать, которую до этого подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух граждан, отметил «Царьград».

Теперь чиновники решили изъять «Палача» из продажи. Хотя он всегда считался безопасным для человека средством борьбы с насекомыми.