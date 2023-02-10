Мир 10 февраля 2023, 00:57 Мать с ребенком спасли спустя 86 часов после землетрясения в Турции Спасатели вытащили мать с ребенком из-под обломков спустя 86 часов в провинции Хатай Telegram

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Мать с ребенком спасли из-под завалов в турецкой провинции Хатай. Они дожидались помощи 86 часов. Об этом со ссылкой на местные СМИ написали «Известия».

Женщину и четырехлетнюю девочку доставили в больницу. О том, как они себя чувствуют и в каком состоянии находятся, неизвестно.

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Спасательные работы не прекращаются в Турции с 6 февраля.

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Информация о спасенных людях продолжает поступать даже на четвертый день после катастрофы.

Ранее стало известно о спасении двухлетнего мальчика. Его извлекли из-под завалов спустя почти 80 часов после землетрясения. Он был слаб, но смог подать голос, благодаря чему спасатели смогли отыскать его. Чтобы достать ребенка, им пришлось просверлить в бетонных плитах специальный коридор.

Разрушительная стихия накрыла Ближний Восток утром 6 февраля. От подземных толчков пострадали более 15 стран. Большие потери понесли Сирия и Турция. По последним данным число жертв землетрясения в Турции выросло до 17 674. Пострадавших — около 72 тысяч.