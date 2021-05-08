Мать попросила директора школы выпороть ее дочь. И сдала педагога полиции

Прокуратура штата Флорида ознакомилась с видео, на котором директор Центральной начальной школы Мелисса Картер отшлепала шестилетнюю девочку деревянной доской для крикета. Ролик записала мать ребенка, которая попросила наказать педагога за нанесение побоев и жестокое обращение с детьми.

Заместитель главного помощника государственного прокурора Абрахам Торнбург сообщил FoxNews, что при рассмотрении всей совокупности доказательств, не обнаружил следов какого-либо преступления.

Он рассказал, что Фабиола Ривера жаловалась одно из школьных служащих Сесилии Селф, что дочь ломает вещи в школе и дома. Мать боялась, что, если она накажет ребенка, та донесет в полицию и департамент по делам детей и семь Флориды, что семья попала в США нелегально. Женщина поинтересовалась у Сесилии Селф, могут ли учителя наказать безобразницу вместо нее? Ей сообщили, что для этого Ривера должна явиться в школу, специально попросить об этом директора и присутствовать во время порки.

Фабиола Ривера так и сделала. Она видела, как Мелисса Картер шлепает ее дочь и тайно записала видео процесса.

«Ни разу во время видеозаписи инцидента госпожа Ривера не высказала никаких возражений против происходящего ни на словах, ни в каких-либо действиях. Это дополнительно подтверждает слова Селф и Картер. Ближе к концу ролика слышно, как она благодарит педагогов за помощь», — сообщил Абрахам Торнбург.

Он подчеркнул, что отредактированное видео, переданное Риверой в СМИ, первоначально ввели власти в заблуждение. Она заявила, что обнародовала видео для того, чтобы все знали, что происходит в этой школе.

Сама нелегальная испаноговорящая мигрантка сейчас оправдывается, что всему причиной стал языковой барьер. Сейчас она боится, что ее депортируют.

Торнбург подчеркнул, что директор школы не сделале ничего криминального, так как мать сама «санкционировала и согласилась на» порку.

«Родитель имеет право применять телесные наказания для наказания своих детей, а также имеет право давать согласие на то, чтобы другие поступали так от их имени», — напомнил он законы штата.

В сентябре 2020 году стало известно, что в китайском городе Гуанъюань учитель до смерти избил школьницу за неправильные ответы по математике.