Мать помилованной израильтянки поблагодарила Путина за милосердие

«От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия», — цитирует Яффу Иссахар «Газета.ru».

Она добавила, что ее дочь покидает Россию без депортации. Это значит, что при желании она может вернуться в РФ.

По данным издания, Наама Иссахар получила семь с половиной лет за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево. У нее нашли чуть больше девяти граммов гашиша. Она призналась, что перевозила его в личных целях.