Мир 17 января 2024, 18:13 Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наплевательстве со стороны властей РИА «Новости»: мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказал о наркотиках на фронте Global Look Press

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Мать погибшей военнослужащей ВСУ пожаловалась на плохое отношение украинских властей к семьям умерших бойцов и солдат, пропавших без вести. О том, с чем ей пришлось столкнуться, женщина поделилась в беседе с РИА «Новости».

Дочь собеседницы агентства проходила службу в ВСУ, погибла в районе Артемовска. Некоторое время она считали пропавшей без вести.

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«Получила много „в след“. Получила, что мы предатели, говорим не так и думаем не так», — отметила мать военнослужащей.

По ее словам, к родным погибших у властей страны отношение как к стенке: «вы есть и вас нет».

«Если пропал без вести — ваши проблемы. Ищите. Отвечают, что у нас такой не служил или не служила. У нас такая не числится», — отметила женщина.

Отдельно она отметила, что на позициях в районах Артемовска украинские командиры предлагали подчиненным психотропные вещества и спиртное.

«Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что „здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях“, — добавила собеседница агентства.

По ее словам, дочь жаловалась на отсутствие помощи и защиты, воды и провизии военным тоже не хватало: один паек приходилось делить на несколько человек.

При этом солдатам советовали пить спиртное и употреблять наркотики. И те, чтобы бороться с усталостью, шли на это, заключила женщина.