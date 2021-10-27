Мать обвиняемых в поджоге турецкого леса россиян рассказала, что их ждет после окончания ареста

Мать двух российских туристов — Анатолия и Никиты Ярошенко — Елена рассказала о том, что ждет ее детей. Женщина сказала «360», что еще не знает, где будут ночевать братья.

«Где именно остановиться — это еще надо работать над вопросом, потому что все упирается в деньги. Им же надо питаться еще, поэтому как-то сейчас нужно думать, искать», — поделилась Елена своими планами.

На вопрос об адвокате для молодых людей собеседница ответила, что действий пока не предпринимала, потому что даже не видела материалов дела, переведенных на русский язык.

Полиция Турции арестовала семерых путешественников из России, которые оказались посреди горящего леса, обвинив их в его поджоге. Среди них были сыновья Елены Анатолий и Никита Ярошенко. Теперь им грозит от двух до семи лет тюрьмы. Сами подозреваемые назвали ситуацию абсурдной. По их словам, они старались потушить лес, а не поджигали его.

Сначала полицейские заключили под стражу россиян, но потом выпустили их под подписку о невыезде. Следствие продолжается.