Мать облила детей «кровью» и накормила «мозгами» ради фото. Подписчики назвали ее психопаткой

Бобби Райлант из Оклахомы (США) всего 26 лет. Она профессиональный фотограф и мать 10-месячного Камдена и пятилетней Кинади. На Хэллоуин она подарила детям «ужасную» фотосессию. Теперь ее считают психопаткой.

Американка ведет в Facebook две страницы. Одна из них — группа, в которой Райлант выкладывает фотографии с фотосессий. Как правило, это снимки беременных, семейные фото и прочая профессиональная работа. Вторая страница — личная, в ней девушка делится моментами из повседневной жизни ее семьи.

На личной странице девушка как-то разместила кровавые фото. На снимках ее пятилетняя дочь выглядела как зомби, а 10-месячный сын сидел по горло в крови в ведре и жевал что-то похожее на человеческий мозг.

Снимки были сделаны перед Хэллоуином. Кровь, которой были с ног до головы испачканы дети, оказалась вишневым сиропом. Мозги были куплены в ближайшем магазине приколов аккурат к празднику, когда все наряжаются нечистью и веселятся, пытаясь перещеголять друг дружку в «ужасах».

Но шутки девушки оказались не понятыми. Фотографии внезапно стали вирусными, а набежавшие под снимки комментаторы обвинили фотографа во всех грехах. В итоге девушку прямо назвали психопаткой. Райлант попыталась что-то объяснить толпе комментаторов, но быстро поняла, что это бессмысленно

Часть фотографий девушка удалила. Некоторые снимки остались в общем доступе. Между тем через несколько дней — очередной День всех святых.