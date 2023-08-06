Мир 06 августа 2023, 10:38 «Мать нельзя переименовать». Захарова — об установке трезубца на монументе в Киеве Захарова: в установке трезубца на «Родине-матери» — сущность киевского режима РИА «Новости»

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Установку трезубца на монумент «Родина-мать» в Киеве прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат обратила внимание, что в происходящем отражается вся суть нынешних властей страны — «киевского режима и возглавляемых им киборгов».

«Мать нельзя переименовать. Она одна. И единственное, что с ней можно сделать, любить. А это они не умеют», — подчеркнула Захарова.

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Об установке трезубца на монумент сообщили местные СМИ утром 6 августа. Работы по монтажу начались накануне. Но, как указала «Страна.ua», помешали сильный ветер и наступление темноты.

Помимо внешних изменений, монумент собираются переименовать в «Украину-мать».

Скульптура расположена на правом берегу Днепра. Ее открыли на торжествах по случаю Дня Победы в 1981 году.

Идея заменить герб СССР на трезубец на памятнике впервые прозвучала после 2015 года в рамках так называемой декоммунизации.

Из-за опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость статуи, работы много раз откладывали. В итоге в июле 2023 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины дала на это разрешение.