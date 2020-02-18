Мать не смыла автозагар перед кормлением ребенка. Вот что из этого вышло

По словам матери мальчика Казии, она не думала что у нее выйдет такая история.

«Раф спал, поэтому я подумала, что смогу найти немного времени для загара, но он проснулся голодным», — рассказала она.

Девушка пояснила, что обычно она пользуется автозагаром один раз в неделю поздно вечером, когда малыш уже спит. Так что это был первый раз, когда он дотронулся до ее груди, на которой осталась красящее вещество.

«Мне на самом деле не приходило в голову, что загар может перейти на него», — отметила она.

Казия отправила фотографию Рафа со «щетиной» всем своим подругам, которых насмешил вид мальчика. Однако самой обеспокоенной маме было точно не до смеха. Она потратила час, чтобы стереть с лица сына свой загар.

Она отметила, что этот случай станет первым и последним, когда она использует автозагар во время кормления сына.