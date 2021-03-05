Мать Кейт Миддлтон подтвердила беременность младшей дочери

Мать герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон подтвердила слухи о беременности младшей дочери Пиппы. Об этом сообщило издание Good Housekeeping.

Кэрол Миддлтон появилась на обложке нового выпуска зарубежного журнала. В интервью она подтвердила слухи, что скоро снова станет бабушкой.

Для Пиппы это будут вторые роды.

«Надеюсь видеться со своей семьей чаще, чем в прошлом году, включая, конечно же, моего нового внука. Хочу сбегать [с ними] с холмов, лазать по деревьям и проходить туннели на детской площадке. Пока я могу, я буду это делать. Мы готовим вместе, танцуем, катаемся на велосипедах», — заявила мать супруги принца Уильяма.

Кэрол Миддлтон призналась, что приложила максимум усилий, чтобы стать хорошей бабушкой и тещей для мужей своих дочерей. Она уверена, что именно это помогло семье сблизиться. Мать Кейт Миддлтон добавила, что ее отношения с дочерьми улучшились после рождения внуков.

С 20 мая 2017 года Пиппа состоит в браке с бывшим автогонщиком и менеджером хедж-фонда Джеймсом Мэттьюзом. Пара воспитывает сына Артура Майкла Уильяма Мэттьюза, который родился 15 октября 2018 года.

В то же время герцогиня Кембриджская в свои 39 лет задумалась о рождении четвертого ребенка. Супруга принца Уильяма мечтает о большой семье и якобы всегда знала, что будет матерью четверых детей.