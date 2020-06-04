Мать Илона Маска рассказала о чувствах сына во время запуска Crew Dragon

«Мы прилетели на запуск в среду. Все предвкушали это событие, но из-за молнии запуск пришлось отложить до субботы. В этот день все прошло идеально гладко, а погода была отличной», — сказала Мэй Маск.

По ее словам, при запуске Crew Dragon Маск сильно переживал. А во время успешного полета бизнесмен прыгал от счастья.

Мэй Маск очень гордится своим сыном, призналась она. По ее мнению, Илон стал отличным примером того, что мечтать никогда не поздно, отметила «Свободная Пресса».

Crew Dragon с двумя американскими астронавтами Дагом Херли и Бобом Бенкен на борту успешно добрался до МКС 31 мая. Они проведут на станции несколько месяцев. Все это время их челнок будет находиться на стыковке. Это первый пилотируемый полет США за девять лет.

Crew Dragon на орбиту вывела ракета-носитель Falcon 9. Стыковка произошла в автоматическом режиме.