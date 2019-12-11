Мать Илона Маска показала фотографию сына до того, как он возглавил Теslа

Мэй Маск, мать главы компании Теslа Илона Маска, опубликовала в Twitter фотографию сына. Снимок был сделан в 1995 году, когда будущий миллиардер чинил сломанный автомобиль.

«1995-й. И люди еще говорят, что ты ничего не понимаешь в машинах», — подписала кадр Мэй Маск.

За сутки пост набрал почти 30 тысяч лайков и более 2,5 тысячи комментариев пользователей. Одним из ответивших был сам Илон Маск.

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«Я не мог позволить себе заплатить за ремонт, поэтому я починил почти все в этой машине запчастями со свалки. Как ни странно, на снимке я заменяю разбитое стекло. Круг завершен, лол», — рассказал он.

Одна из подписчиц спросила, как именно разбилось окно. Маск ответил, что из автомобиля хотели украсть магнитолу, стоившую порядка 20 долларов. «Нашел замену на свалке. Кстати, отличные детали есть на свалках! Это довольно весело — ремонтировать/модернизировать автомобили», — поделился основатель Tesla.

Затем пользователи засыпали Мэй Маск комментариями о том, что фотография получилась прекрасной, милой, а сам Илон спустя годы создает лучшие машины.