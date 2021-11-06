Мать и дочь умерли на Украине от голода

Жители одного из домов Тернополя обратили внимание на неприятный запах, который стал распространяться по подъезду. Они также припомнили, что несколько недель не видели одну из соседок. Она перестала выходить за продуктами, а в почтовом ящике лежали несколько неоплаченных квитанций.

Соседи вызвали правоохранителей, сообщило издание Zaxid.net.

«Зайдя в дом, работники Тернопольского райуправления полиции увидели на кровати мертвыми тело матери, 1943 года рождения, и ее младшей 50-летней дочери. По предварительной информации, женщины мертвы примерно две-три недели», — сообщили в региональной полиции.

В квартире также нашли живую 55—летнюю женщину. Она весила всего 30 килограммов. Ее доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«Во главу угла была выражена элементарная кахексия, элементарная мышечная потеря — видно, что очень длительное голодание. Артериальное давление низкое — 60 на 40. Без сознания», — сообщили в больнице врачи. Женщина уже пришла в себя, но кормят ее пока через зонд и венозно.

Известно, что выжившая женщина до пандемии работала медсестрой, но уволилась, чтобы ухаживать за престарелой матерью и сестрой-инвалидом. На их пенсии жила вся семья.

В октябре депутат Рады Илья Кива предупредил, что из-за энергокризиса украинцам надо готовиться к холоду, голоду, болезням и смертям.