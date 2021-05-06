Мать и дочь Дженнифер Лопес появились в рекламе ее косметического бренда

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес выложила на своей странице совместный снимок с матерью и 13-летней дочерью. С помощью фото она прорекламировала свою линию косметики JLo Beauty, передает РИА ФАН.

«Три поколения безграничной красоты», — написала Лопес, добавив, что ее косметика подходит для женщин от семи до 70 лет.

В середине апреля артистка объявила о разрыве отношений сбывшим бейсболистом Алексом Родригесом.

«Мы поняли, что быть друзьями у нас получается лучше, ими и собираемся остаться», — признались они.

Знаменитости познакомились 14 лет назад, но начали встречаться в 2017 году. В 2019-м они обручились.