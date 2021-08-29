Мать голыми руками поборола пуму, напавшую на ребенка в Калифорнии

В Калифорнии посреди города на пятилетнего ребенка напала пума, но мать смогла голыми руками побороть дикое животное и спасти жизнь своему сыну. Историю о материнской смелости рассказал телеканал CBS Los Angeles.

Все случилось в небольшом городе Калабасас. Ребенок пошел играть во двор, когда внезапно на него набросился хищник. Пума схватила маленького мальчика и попыталась его утащить.

На крики сына моментально выбежала его мать. Она недолго думая сама вступила в схватку с пумой, стала наносить ей удары и в итоге прогнала. Ребенок был спасен. Его срочно доставили в больницу, где зафиксировали многочисленные травмы. Отмечается, что случаев нападения пум в этом районе не бывало уже больше 20 лет.

Похожая история произошла в другой части Калифорнии. Во двор частного дома влез медведь внушительных размеров. На него стали лаять маленькие собаки, и хозяйка испугалась за их жизнь. Она сама бросилась на медведя и повергла его в такой шок, что животное предпочло вылезти через забор с участка и убраться восвояси.

Такие случаи для США — не редкость. В 2017 году женщина тоже смогла выгнать медведя из гаража и даже запечатлела этот момент на видео.