Мать 5 детей из Омска стала «Первой вице-миссис Вселенная»

Конкурс среди мам со всего мира завершился победой многодетной жительницы Омска Ирины Рягузовой в борьбе за титул «Первой вице-миссис Вселенная 2021». Об этом организаторы конкурса с российской стороны сообщили ТАСС.

«30 июня в Сеуле состоялся финал одного из самых престижных конкурсов красоты в мире „Миссис Вселенная“ (Mrs. Universe). В нем приняли участие более 100 женщин из разных стран мира», — сказали они.

Рягузова заняла второе место. Титул «Миссис Вселенная» присвоили участнице из Грузии. Также в различных почетных номинациях были отмечены жительницы Сингапура, Таиланда и Канарских островов.

Текущее мероприятие стало компенсацией соревнования, которое планировали провести в 2021 году. Однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.

В конкурсе «Миссис Вселенная» могут принять участие только совершеннолетние мамы. У Рягузовой пятеро детей. Помимо материнства она занимается бизнесом и благотворительностью.