Мастурбирующего американца задержали около университета

По данным информагентства, Казинса стабильно задерживают за аморальное поведение аж с начала 80-х годов. В этот раз он подъехал к зданию Луизианского Университета, открыл дверь авто и начал заниматься рукоблудием, глядя на студенток.

Девушки сразу же вызвали сотрудников полиции, увидев странного мужчину. По словам Казинса, студентки приняли желаемое за действительное. Он заверил стражей правопорядка, что не мастурбировал, а играл на воображаемом барабане.