Мир 15 апреля 2023, 17:45 Мастерство российских артиллеристов восхитило британского наемника Британский наемник Перриман признал мастерство российских артиллеристов РИА «Новости»

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Ветеран войны в Ираке Кристофер Перриман, который принимает участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, рассказал в интервью The Spectator о полученном в конфликте опыте. Бывший британский солдат признался, что сравнивать его особо не с чем.

«Ирак с этим даже не сравнится — гораздо тяжелее», — сказал он.

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Перриман обратил внимание, что при попытках продвинуться на участке возле Днепропетровска украинские подразделения постоянно сталкиваются с мощным шквалом артиллерии.

«Их артиллеристы чертовски хороши», — заметил наемник, пояснив, что разведданные по местности собирают российские беспилотники.

Свое пребывание на Украине Перриман назвал самой тяжелой службой, которую ему довелось проходить. Бывший британский солдат подчеркнул, что при каждой вылазке военные сталкиваются с тяжелыми условиями, а из-за постоянных обстрелов приходится все время быть начеку.

Участие наемников в конфликте на Украине давно перестало быть тайной. Периодически СМИ сообщают о гибели вступивших в ряды ВСУ иностранцев.