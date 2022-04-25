Мастерскую неонацистов в Мариуполе показали на видео
Телеканал РЕН ТВ показал видео мастерской неонацистов в Мариуполе
Боевики националистических формирований в Мариуполе оборудовали в подвале одного из жилых домов целую мастерскую для изготовления боеприпасов и поражающих элементов. Кадры с места событий показал телеканал РЕН ТВ.
Националисты на 3D-принтере печатали запчасти для боеголовок, после чего начиняли их подготовленной мелкой металлической стружкой или металлическими шариками.
Подготовленные самодельные боеприпасы нацисты планировали прикреплять к коптерам. Позже они намеревались запускать в сторону мирных жителей Донбасса.
Минобороны РФ 22 апреля сообщило, что ситуация в Мариуполе полностью стабилизировалась. Мирные жители могут спокойно передвигаться, не опасаясь попасть под обстрелы.
Основной точкой напряжения остается завод «Азовсталь», на котором остались засевшие боевики нацбата «Азов*». Им предложили сдаться ради сохранения собственной жизни.
* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.