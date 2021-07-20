Платежная система MasterCard может закрыть бренд Maestro, под которым выпускаются дебетовые карты. В России его используют в соглашении по картам «Мир». Сейчас идут переговоры по этому вопросу, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Один из собеседников издания рассказал, что комиссии по картам Maestro низкие, поэтому ни банкам, ни платежной системе их развивать невыгодно. Еще один источник отметил, что карты этого бренда не используют в онлайн-коммерции, а сейчас это одно из самых перспективных направлений развития торговли.

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков отметил, что резкого отказа от Maestro допустить нельзя. По его словам, переходный период необходим.

«Все нюансы должны быть урегулированы, особенно для существующей эмиссии карт, это также должно распространяться и на кобейджи», — приводит газета слова эксперта.

Участники рынка рассказали «Коммерсанту», что разговоры о закрытии бренда ведут несколько лет, однако официального подтверждения этой информации от MasterCard не было.

Глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков в апреле заявил, что на фоне санкций и недружественного отношения к России в целом в стране могут ограничить использование платежных систем Visa и MasterCard.