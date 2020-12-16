Мастера завода из Петербурга восстановят часы Нотр-Дама

Пожар в соборе Парижской Богоматери весной 2019 года нанес непоправимый ущерб символу столицы Франции. Во время ЧП были уничтожены монументальные часы на башне Нотр-Дама. Они пострадали от огня и разбились при падении. Копию этих часов создадут на заводе «Ракета» в Санкт-Петербурге. Об этом «360» рассказал директор предприятия Дэвид Хендерсон-Стюарт.

Он пояснил, что после того, как часы с Нотр-Дама оказались уничтожены, группа энтузиастов нашла точную их копию на другом французском соборе. Они сняли все размеры, чтобы создать 3D-модель.

«Мастерство, чтобы делать такие монументальные часы полностью исчезло во Франции да и во всем мире. Но они узнали, что мы недавно делали подобные куранты для атриума Центрального детского мира. Там огромные механизмы. И энтузиасты обратились к нам с просьбой помочь», — рассказал Дэвид Хендерсон-Стюарт.

Он подчеркнул, что сейчас инженеры внимательно изучают 3D-модель часов, которую прислали из Франции. После изучения станет точно известно, с какими деталями поможет завод из Санкт-Петербурга.

Нотр-Дам загорелся вечером 15 апреля 2019 года. Пожарные несколько дней не могли потушить огонь. Памятник архитектуры мирового значения лишился кровли и шпиля. Все реликвии, которые хранились внутри здания, удалось спасти.

Согласно официальной версии, храм загорелся из-за проблем с электричеством. В декабре 2019 года впервые за 216 лет собор не смог принять рождественскую мессу. Праздничное богослужение провели в церкви Сен-Жермен-Л’Оксерруа.