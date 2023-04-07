Мир 07 апреля 2023, 00:01 «Мастер побеждать». Американский офицер отметил важную черту Путина Офицер разведки США Риттер: Путин — мастер побеждать РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин — мастер побеждать. Такое мнение выразил американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Путин — мастер побеждать. Иногда победа требует терпения, однако самое главное — это избегать ловушек и не совершать опрометчивых поступков», — заявил он.

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Риттер назвал главный просчет аналитиков с Запада. По его мнению, они ошиблись, считая, что Россия бездействует. Реально же известно, что Вооруженные силы Украины несут серьезные потери. Также показателем российской активности является огромное количество уничтоженной боевой техники ВСУ, подчеркнул офицер.

Он вспомнил и об успехе президента России в Сирии. Там российские бойцы смогли противостоять террористическим группировкам и освободить захваченные ими земли.

Политолог, профессор международной политики Нью-Йоркского университета Марк Галеотти заявлял, что у России имеется скрытый потенциал. Государство может использовать его в ходе спецоперации, отмечал он.