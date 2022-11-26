Мир 26 ноября 2022, 20:35 Массовый сбой в работе интернета произошел в столице Казахстана Власти Казахстана: интернет в Астане дал сбой из-за аварии на оборудовании РИА «Новости»

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Массовые перебои в работе интернета в столице Казахстана спровоцировала авария на оборудовании электроснабжения. Об этом сообщила Государственная техническая служба страны.

«Из-за аварии на оборудовании электроснабжения на интернет-шлюзах в городе Астане и Акмолинской области зафиксированы сбои на телекоммуникационном оборудовании. <…> После этого возникли сбои в работе сети Интернет в Астане и Акмолинской области», — пояснили в службе.

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Жители Астаны жаловались на перебои с доступом к интернету с вечера 26 ноября. Доступными остались только некоторые казахстанские сайты.

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В ряде районов города также зафиксировали сбои в мобильной связи у некоторых операторов. Интернет и мобильную связь восстановили в столице Казахстана в течение часа.

В субботу, 26 ноября, в Астане состоялась церемония вступления в должность Касым-Жомарта Токаева, который одержал победу на внеочередных выборах президента Казахстана. За него проголосовали 81,31% жителей страны, сообщал «Царьград».