Массовый поток самолетов НАТО заметили на границе с Украиной | 360°

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Массовый поток самолетов НАТО заметили на границе с Украиной

Flightradar зафиксировал самолеты НАТО на польском аэродроме недалеко от Украины

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Массовый поток самолетов НАТО зафиксировали на польском аэродроме Жешув недалеко от украинской границы. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на данные сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Воздушные суда альянса неоднократно фиксировались в указанной зоне. Так, 29 сентября в Польшу из американского города Колумбус в штате Огайо прибыл Boeing 747-412 грузовой авиакомпании Kalitta Air, которая, по сведениям открытых источников, также выполняет перевозки по заказу Министерства обороны Соединенных Штатов.

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На следующий день, 30 сентября, в районе аэродрома также двигался транспортный самолет CASA C-295M испанских ВВС — он направился в сторону Кракова. В этот же день во французский Марсель с аэродрома вылетел зарегистрированный на Украине Ан-124 «Руслан» арабской грузовой авиакомпании Maximus Air Cargo.

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Ранее Североатлантический альянс предупредил свои страны о том, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной, чтобы «продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения». В НАТО предположили, что испытания пройдут в Черном море.

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