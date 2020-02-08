Массовый погром с погибшими на юге Казахстана сняли на видео

Минувшей ночью на юге Казахстана случилось массовое межнациональное побоище, в котором участвовали более 300 человек. 8 человек погибли. Бойню сняли на видео.

На кадрах видна толпа людей с палками, они бросают камни. Горят здания по обе стороны улицы.

Погром случился 7 февраля поздно вечером на окраине села Масанчи. Сначала началась массовая драка с участием 70 агрессивно настроенных местных жителей, которые снимали происходящее на видео, выкладывали в Сеть и предлагали к ним присоединиться. Из соседних сел съехались еще около 300 человек. Началась стрельба. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев рассказал, что сначала произошел бытовой конфликт, который провокаторы перевели в межэтническую плоскость.

Когда в дело вмешалась полиция, в сторону силовиков полетели камни и раздались выстрелы. Во время погрома погибли восемь человек. Еще 40 человек получили ранения. Задержали около 50 человек. Для расследования конфликта создадут межведомственную комиссию. Сейчас ситуация под контролем властей.