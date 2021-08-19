Массовые захоронения жертв нацистов обнаружены на севере Польши

Археологи во время проведения раскопок обнаружили останки около 500 польских граждан времен Второй мировой войны. Уточняется, что захоронение находится в так называемой Долине смерти на севере Польши. Помимо останков, специалисты откопали пули, обручальные кольца и другие реликвии, рассказала «Газета.ru» со ссылкой на журнал Antiquity.

«Несмотря на попытки нацистов скрыть свои преступления, вещественные доказательства этих расстрелов, сохранившиеся до наших дней и обнаруженные в 2020 году, свидетельствуют о резне и раскрывают эту тайну спустя 75 лет», — отмечают авторы исследования.

Исходя из исторических сведений, в Долине смерти в 1939 году нацистами было казнено около 30 тысяч поляков. Сама местность получила такое название из-за массовых убийств. В январе 1945 года на этой же территории произошла вторая резня.