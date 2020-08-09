Массовые задержания начались в Белоруссии. Силовики применили шумовые гранаты

В Минске водители устроили марш позора выборам. Массовый поток гудящих автомобилей проехал по дороге города.

Около стелы «Минск — город герой» находятся много машин со спецтехникой. На месте работают правоохранительные органы. Очевидцы уже сообщили, что задержаны несколько десятков человек. При появлении ОМОН толпа разбегается, но потом снова возвращается на место, скандируя «Живи, Белоруссия».

СМИ Белорусии опубликовали видео с места событий. Когда силовики нападают на людей, то протестующие начинают отбивать своих.

На одном из кадров ОМОН наступает на группу молодых людей и начинает их избивать. К пострадавшим на помощь прибегает толпа спортивных молодых людей, которые начали отбивать задержанных.

Очевидцы сообщили, что милиция применила светошумовые гранаты. Среди протестующих есть пострадавшие. В ответ участники протеста начали бросать файеры.

В начале проспекта Победителей сотрудники ОМОНа со щитами встали напротив участников протеста. Туда стягивается специальная техника. Не смотря на то, что силовики применили газ, народ не уходит и его становится все больше.

По последним данным, автозак в Минске въехал в толпу протестующих. По данным СМИ, один человек сознания. Сейчас с ним работают медики.

Противостояние идет в Витебске. Все дворы и подъезды к домам заблокированы силовиками. Милиция призвала горожан не выходить из дома.

В центре Бреста на пересечении улиц Советской и Машерова ОМОН начал разгон. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Сегодня в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным правительственного экзит пола, побеждает действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко с результатом 79,7%. Явка по данным на 18:00 составила 79%. «360» ведет прямую трансляцию основных событий.