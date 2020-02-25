Массовые столкновения полицейских с жителями произошли в Греции

По данным газеты «Взгляд», беспорядки начались после прибытия на острова техники для строительных работ.

«Десять подразделений спецназа полиции, которые прибыли в порт на корабле „Пегас“, вместе с силами полиции, которые уже находились на острове, вступили в столкновения с сотнями местных жителей», — сообщили местные СМИ.

В итоге правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.