    25 февраля 2020, 14:16

    Массовые столкновения полицейских с жителями произошли в Греции

    Дарья Морозова

    В Греции произошли столкновения жителей островов Лесбос и Хиос с правоохранителями. Причиной стало строительство лагерей для мигрантов. В результате конфликта полицейские применили слезоточивый газ к протестующим. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    По данным газеты «Взгляд», беспорядки начались после прибытия на острова техники для строительных работ.

    «Десять подразделений спецназа полиции, которые прибыли в порт на корабле „Пегас“, вместе с силами полиции, которые уже находились на острове, вступили в столкновения с сотнями местных жителей», — сообщили местные СМИ.

    В итоге правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.