Массовые столкновения полицейских с жителями произошли в Греции
В Греции произошли столкновения жителей островов Лесбос и Хиос с правоохранителями. Причиной стало строительство лагерей для мигрантов. В результате конфликта полицейские применили слезоточивый газ к протестующим. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным газеты «Взгляд», беспорядки начались после прибытия на острова техники для строительных работ.
«Десять подразделений спецназа полиции, которые прибыли в порт на корабле „Пегас“, вместе с силами полиции, которые уже находились на острове, вступили в столкновения с сотнями местных жителей», — сообщили местные СМИ.
В итоге правоохранителям пришлось использовать слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.