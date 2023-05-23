Мир 23 мая 2023, 16:42 Массовые столкновения хулиганов с полицией произошли в Великобритании Daily Mail: в Кардиффе произошли массовые столкновения хулиганов с полицией Южного Уэльса РИА «Новости»

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Вечером 22 мая в Кардиффе произошли массовые столкновения хулиганов с полицией. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Бандиты в балаклавах поджигали автомобили, бросали фейерверки в полицию и нападали на полицейских на улицах Кардиффа», — отметили в публикации.

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По данным газеты, на улицы города вышли сотни людей. Они устроили «насилие и хаос» в пригороде Эли. Также произошли столкновения хулиганов с правоохранителями Южного Уэльса.

Комиссар полиции Южного Уэльса сообщил в эфире BBC Radio 4, что причиной беспорядков стала слухи об аварии, произошедшей около 18:00 по местному времени в понедельник, 22 мая. Якобы полицейская погоня привела к ДТП, в котором скончались два подростка.

Эти слухи спровоцировали волнения среди горожан. Люди устроили беспорядки, которые продолжались до утра вторника. В них приняли участие, предварительно, до 150 человек. Часть из них задержали правоохранители.

Также беспорядки произошли в Грузии. Местные оппозиционеры устроили акцию протеста в столичном аэропорту. Причиной волнений стал первый за четыре года рейс из России.