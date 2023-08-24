Мир 24 августа 2023, 08:54 Массовые проверки прошли в военно-врачебных комиссиях Украины. Тысячи уклонистов могли получать фальшивые справки Более 10 тысяч медицинских карт изъяли в ВВК Украины по делам о коррупции Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Полиция Украины нашла в военно-врачебных комиссиях (ВВК) и военкоматах свыше 10 тысяч медицинских дел, которые рассмотрят по подозрению в коррупции. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

По его данным, речь идет о поддельных справках для тех, кто хотел уклониться от службы в армии и уехать за границу. Правоохранительные органы проверят документы.

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«Полиция обещает дать правовую квалификацию действиям не только чиновников и медиков, но и самих уклонистов, получивших эти документы», — сказано в статье.

Ранее во время обысков в военно-врачебных комиссиях Киевской, Винницкой и Черкасской областей их сотрудникам предъявили обвинения в выдаче фальшивых справок о непригодности военнообязанных украинцев к службе в армии;

По данным Государственным бюро расследований (ГБР) Украины, свыше 300 человек могли получить такие документы. Об этом напомнило издание «Военное обозрение».