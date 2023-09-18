Мир 18 сентября 2023, 12:30 Массовые протесты производителей сельхозпродукции начались в Болгарии Сельхозпроизводители Болгарии начали протесты против поставок зерна с Украины РИА «Новости»

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Сельскохозяйственные производители Болгарии проводят массовые акции протеста. На дорогах даже появилась техника — комбайны и тракторы. В некоторых регионах заблокировано движение, сообщил ТАСС.

Организаторы акции хотят добиться запрета покупки украинской сельскохозяйственной продукции.

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«Просим прощения у граждан и предупреждаем о необходимости отложить свои поездки 18 и 19 сентября, так как будут перекрыты главные дороги по всей стране», — сказал председатель Болгарского фермерского союза Георгий Стоянов.

В протестах принимают участие представители 26 общественных организаций, которые работают в сфере сельского хозяйства. Масштабная акция должна пройти 19 сентября в столице страны — Софии.

Болгарский парламент на прошлой неделе принял решение разрешить импорт зерна и других сельхозпродуктов с украинской территории. Однако представители сельскохозяйственных производителей нашли такие действия кабмина «предательством национальных интересов» и предупредили о своих планах блокировать пограничные переходы и ключевые дороги страны.

Ранее стало, что снятие эмбарго на ввоз зерна с Украины проигнорировала Польша. Украинские власти намерены подать иски в суд на эту страну, а также на Словакию и Венгрию.