Массовые протесты начались в столице Перу | 360°

06 ноября 2022, 16:45
Массовые протесты начались в столице Перу
«Говорит Москва»: демонстранты в столице Перу пытаются прорваться в конгресс
В Лиме, столице Перу, проходят массовые протесты, демонстранты пытаются прорваться в конгресс. Полиция применяет слезоточивый газ. Об этом сообщило радио «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
Жители требуют отставки подозреваемого в коррупции президента Педро Кастильо. В отношении главы государства уже возбудили шесть уголовных дел по обвинениям в коррупции и не только. Президент же обвинения отвергает и называет их политическим преследованием. На рассмотрение конгресса страны дважды выносили вопрос об объявлении импичмента Кастильо.
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Ранее у индейцев-экоактивистов в Перу в заложниках оказались 150 человек. Они хотели, чтобы правительство занялось последствиями аварии на государственном нефтепроводе. Тогда в воду попали 2,5 тысячи тонн сырой нефти. В заложники попали туристы Великобритании, Испании, Соединенных Штатов, Франции и Швейцарии, среди которых были люди с ограниченными возможностями здоровья, беременная женщина и месячный ребенок.
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