Массовые протесты начались в Кабуле из-за закрытия банков

Сотни человек вышли на акции протестов в Кабуле из-за закрытия банков. В их число вошел Центральный банк Афганистана.

Об этом сообщило агентство Khaama Press. Движение «Талибан»*, которое захватило власть в стране, разрешило возобновить работу банков с 25 августа. Несмотря на это, многие из них боятся начинать работать.

Протестующие требуют, чтобы им хотя бы частично выдали деньги, которые они хранят в банках. Банкиры объяснили, что не могут начать работать, пока Центробанк Афганистана не откроется. На то же самое жалуются сотрудники пунктов обмена валюты.

Финансовые учреждения не открываются уже в районе двух недель. В результате миллионы людей не могут получить свои деньги, а работодатели не имеют возможности выплатить зарплату своим сотрудникам.

Также США на регулярной основе обсуждают со своими союзниками возможность признать на дипломатическом уровне движение «Талибан*», которое захватило власть в Афганистане.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в РФ