Мир 27 декабря 2023, 22:43 Массовые протесты начались в Аргентине против реформ нового президента Массовые протесты начались в Аргентине против реформ нового лидера страны Милея РИА «Новости»

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В центре Буэнос-Айреса на площади рядом с национальными городскими судами собрались несколько тысяч манифестантов. Как сообщило РИА «Новости». Участники протеста заявили о незаконности реформ лидера Аргентины Хавьера Милея.

Протесты организовали профсоюзы, которые заранее согласовали акции с правительством. Люди встали на прилегающих улицах и не блокируют движение по основным городским магистралям. Ранее на таких митингах перекрывали дороги и мешали передвижению горожан.

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Милей подписал указ о множестве реформ по либерализации экономики, которые касаются всех сфер. Например, в инициативе предусмотрели реформу взносов в здравоохранительную систему, что даст возможность приватизации государственных компаний.

Милей отмечал, что ориентируется на контакты с США, а не со странами БРИКС. По его мнению, Аргентина должна отказаться от местной валюты и перейти на американские доллары.

Ранее новый аргентинский лидер заявил, что в стране может пройти референдум в случае отклонения его реформ со стороны парламента. По словам Милея, предложенные им поправки пойдут на пользу гражданам и их поддерживают 75% жителей.