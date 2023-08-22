Мир 22 августа 2023, 15:29 Массовые обыски начались в военкоматах Одессы и Ровно «РБК-Украина»: обыски проходят в 4 военкоматах Одессы и Ровно Unsplash

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Массовые обыски начались в военкоматах Одессы и Ровно в связи с работой военно-врачебных комиссий. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, обыски идут в четырех районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки — так на Украине называют военкоматы.

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«К обыскам привлечены прокуратура региона, представители Управления стратегических расследований и следователи Нацполиции», — указало агентство.

Источники «РБК-Украина» также сообщили, что комплекс мероприятий по территориальным центрам комплектования и соцподдержки проводится в нескольких регионах страны.

После масштабной антикоррупционной проверки сотрудников военкоматов на Украине возбудили 110 уголовных дел. Президент страны Владимир Зеленский подписал 17 августа указ об увольнении всех областных военкомов, сообщил RT.

Один из громких коррупционных скандалов возник вокруг экс-военкома Одесской области Евгения Борисова. Украинские СМИ отмечали, что после 24 февраля 2022 года он купил виллу в Испании и люксовые автомобили. Борисову предъявили обвинения в незаконном обогащении и умышленном уклонении от службы.