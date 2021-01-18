Массовые крещенские купания в Иордане отменили

Коронавирусные ограничения привели к тому, что впервые за долгие годы Крещение на берегу Иордана проходило без паломников. Патриарх Иерусалима Феофил III освятил воду и выразил надежду, что ситуация изменится.

«Нам очень грустно, что сегодня так мало людей могут пережить эти святые чувства рядом с местом крещения Господа. Но мы верим, что по Его милости, может быть, в этом году все закончится и сюда вернутся паломники, чтобы поклониться святым местам», — привело слова патриарха РИА «Новости».

Феофил III выразил надежду, что в 2022 году появится возможность встречать праздник среди верующих, которые приедут к Иордану из других стран. В этот раз к берегу реки пустили всего 50 человек. После праздничного молебна патриарх трижды опустил кипарисовый крест в Иордан. При этом он впервые не стал выпускать в небо белую голубку. Эта птица является символом Духа Святого, сошедшего на Христа во время Крещения.

Крестный ход от Иудейской пустыни к реке сопровождал глава Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов). Во время освящения воды на берегу присутствовали несколько священнослужителей, правоохранителей и журналистов.