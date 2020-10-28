Массовые грабежи магазинов начались в Филадельфии

Убийство полицейскими темнокожего мужчины в Филадельфии спровоцировало массовые демонстрации, которые переросли в погромы, а теперь — в грабежи магазинов. Об этом сообщила городская полиция.

«Тревога! Большая толпа из примерно тысячи человек грабит частные предприятия в районе Араминго-авеню и Кастор-авеню. Избегайте эти районы», — говорится в сообщении полиции Филадельфии в Twitter.

Акции протеста в городе начались после убийства полицейскими 27-летнего афроамериканца Уолтера Уоллеса. По официальной версии, он был вооружен ножом и надвигался на правоохранителей. Мужчина отказался бросить оружие и продолжал приближаться. Тогда полицейские открыли огонь.

Массовые акции проходят в Соединенных Штатах со дня, когда белый офицер Дерек Шовин задушил коленом во время задержания темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В результате митингов активизировалось движение Black Lives Matter в защиту темнокожих. Протесты охватили крупные американские города. Люди выходят на улицы и в Европе. Обвиняемого в убийстве Шовина выпустили из тюрьмы под залог и разрешили покинуть штат.