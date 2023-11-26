Мир 26 ноября 2023, 11:48 Массовые беспорядки вспыхнули во Франции после смерти подростка France Bleu: после смерти подростка в городе Роман-Сюр-Изер начались беспорядки Keystone Press Agency / Global Look Press

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Массовые беспорядки начались во французском городе Роман-Сюр-Изер на юго-западе республики после гибели подростка в результате поножовщины. Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

«Толпа из примерно 100 крайне правых активистов вышла на улицы в квартале Монэ. Некоторые из них поджигали контейнеры и переворачивали мусорные баки», — указали в сообщении.

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Радиостанция уточнила, что правоохранительные органы задержали около 20 демонстрантов, несколько человек оказали сопротивление и получили легкие травмы.

Протестующие потребовали от правительства справедливости и правосудия, бросали в полицейских петарды и камни. Всего в мероприятиях задействовали порядка 120 силовиков.

Телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек погиб в ночь на 19 ноября в коммуне Креполь в результате ножевого удара.

В сентябре во Франции также прошли беспорядки против расизма и полицейского насилия.