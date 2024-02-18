18 февраля 2024, 03:57
Массовые беспорядки вспыхнули на улицах Гааги в Нидерландах
NL Times: полиция разогнала участников беспорядков в Гааге слезоточивым газом
Две группы граждан Эритреи устроили беспорядки в Гааге в Нидерландах. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, сообщило NL Times.
По данным издания, потасовка произошла между двумя группами эритрейцев на территории павильона для проведения мероприятий. Участники беспорядков кидали в полицейских камни, велосипеды и дорожные знаки.
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Агентство ANP сообщило, что в зачинщики беспорядков в Гааге подожги несколько полицейских автомобилей и разбили окна павильона.
Участников удалось разогнать с помощью полицейских фургонов и слезоточивого газа. Мэр Гааги Ян ван Занен отдал распоряжение на его использование. Сейчас причина столкновения устанавливается. Информации о пострадавших не поступало.
Несколько дней назад акцию протеста провели в Германии на месте строительства оборонного завода. Десятки немцев перекрыли дороги к стройплощадке, чтобы выразить протест политике вооружений.
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